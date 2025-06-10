Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Tattoo Tata

SAT.1Staffel 3Folge 99
Tattoo Tata

Klinik am Südring

Folge 99: Tattoo Tata

44 Min.Ab 12

Der Zusammenbruch einer Tätowiererin stellt die Ärzte vor ein Rätsel und hinterlässt ein peinliches Tattoo auf der Schulter ihres Kunden. - Während der Untersuchung auf der Kinderstation verschwindet ein junger Patient. Was hat er heimlich gemacht? - Eine Ballerina zieht sich eine schwere Knieverletzung zu, weil jemand eine Heftzwecke in ihren Schuh gesteckt hat. Wer hat sie sabotiert? Und ist dies das Ende ihres Traums?

SAT.1
