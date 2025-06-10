Klinik am Südring
Folge 99: Tattoo Tata
44 Min.Ab 12
Der Zusammenbruch einer Tätowiererin stellt die Ärzte vor ein Rätsel und hinterlässt ein peinliches Tattoo auf der Schulter ihres Kunden. - Während der Untersuchung auf der Kinderstation verschwindet ein junger Patient. Was hat er heimlich gemacht? - Eine Ballerina zieht sich eine schwere Knieverletzung zu, weil jemand eine Heftzwecke in ihren Schuh gesteckt hat. Wer hat sie sabotiert? Und ist dies das Ende ihres Traums?
Weitere Folgen in Staffel 3
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
