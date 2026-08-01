Klischee Olé
Ab 12
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Klischee Olé
Beamte seien faul, Lehrer würden nur vormittags arbeiten, Wiener wären unfreundlich, Männer litten bei jedem Schnupfen wie Schwerkranke und die Generation Z gelte als empfindlich und arbeitsscheu. Doch was ist tatsächlich dran an diesen Klischees? Und warum denken wir überhaupt in solchen Schubladen? In "Klischee Olé" geht Österreichs bekannteste Influencerin und Dancing-Star Anna Strigl populären Vorurteilen mit Humor, Neugier und einer guten Portion Selbstironie auf den Grund.
Genre:Dokumentation, Dokumentation
Produktion:AT, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4