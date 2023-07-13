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Kommissar Rex

Die Leiche lebte noch

SAT.1Staffel 9Folge 10vom 13.07.2023
Die Leiche lebte noch

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Kommissar Rex

Folge 10: Die Leiche lebte noch

45 Min.Folge vom 13.07.2023Ab 12

Marc und Rex werden zu Hilfe gerufen, nachdem ein betagter wohlhabender Mann namens Elmar Baumann in seiner Villa überfallen wurde. Bei ihren Ermittlungen nach dem Täter stoßen sie auf Baumanns langjährige Haushälterin Marga Benesch, die sich offensichtlich einige Wertgegenstände ihres Chefs unter den Nagel gerissen hat. Außerdem geraten zwei Handwerker ins Visier der Fahnder ...

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