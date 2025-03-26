Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 4vom 26.03.2025
Folge 4: Vitamine zum Sterben

45 Min.Folge vom 26.03.2025Ab 12

Eine junge Frau nimmt auf dem Weg zur Arbeit eine Vitaminkapsel, kurz darauf ist sie tot. Als Marc und Rex an den Schauplatz kommen, teilt ihnen Dr. Graf einige Ungereimtheiten an dem scheinbaren Herzversagen mit. Kurz darauf stirbt an einer anderen Stelle ein Mann, der Vitaminkapseln derselben Marke bei sich hatte. In beiden Fällen wurden die Pillen vergiftet. Marc geht zunächst von einer Erpressung der Herstellerfirma aus ...

SAT.1 GOLD
