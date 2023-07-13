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Kommissar Rex

Eine Tote hinter Gittern

SAT.1Staffel 9Folge 7vom 13.07.2023
Eine Tote hinter Gittern

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Kommissar Rex

Folge 7: Eine Tote hinter Gittern

46 Min.Folge vom 13.07.2023Ab 12

Niki bekommt über ihre alte Dienststelle den Brief einer inhaftierten Frau namens Elvira Strasser zugestellt, die dringend mit ihr reden will - doch das ist nicht mehr möglich, weil die Frau Suizid begangen hat. Gegen den Widerstand von Marc und Kunz beschließt Niki, die nicht an die Suizidversion glaubt, undercover ins Gefängnis zu gehen ...

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