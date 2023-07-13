Eine Tote hinter GitternJetzt kostenlos streamen
Kommissar Rex
Folge 7: Eine Tote hinter Gittern
46 Min.Folge vom 13.07.2023Ab 12
Niki bekommt über ihre alte Dienststelle den Brief einer inhaftierten Frau namens Elvira Strasser zugestellt, die dringend mit ihr reden will - doch das ist nicht mehr möglich, weil die Frau Suizid begangen hat. Gegen den Widerstand von Marc und Kunz beschließt Niki, die nicht an die Suizidversion glaubt, undercover ins Gefängnis zu gehen ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kommissar Rex
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: SAT.1 & © Season 11: SAT.1/ORF