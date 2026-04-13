Kommissar Rex
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Kommissar Rex
Gemeinsam mit Kommissar Max Steiner, Inspektor Felix Burger und deren Chefin Major Evelyn Leitner ermittelt Schäferhund Rex in der Wiener Mordkommission, unterstützt vom Pathologen Dr. Tom Wippler. Für Max ist Rex mehr als ein vierbeiniger Kollege. Der erfahrene Ermittler ist Single und leidet noch immer unter der Trennung von Ex-Frau Sarah. Und als Max' erwachsene Tochter Anna aus Südamerika zurückkehrt, bringt das weitere emotionale Herausforderungen mit sich.
„Kommissar Rex“ – Worum geht es in der Sat.1-Serie?
Seit November 1994 ermittelt „Kommissar Rex“ und begeistert Millionen von Zuschauer:innen auf der ganzen Welt. Aber Moment: Dieser Ermittler ist definitiv kein gewöhnlicher Cop. Rex ist ein Deutscher Schäferhund mit unglaublichem Spürsinn, beeindruckendem Mut und einem Instinkt für die Wahrheit, der seinesgleichen sucht. Als ausgebildeter Polizeihund beim Wiener Kriminaldezernat löst er gemeinsam mit seinen menschlichen Kollegen die kniffligsten Kriminalfälle. Und das Beste: Rex ist hier nicht einfach nur die niedliche Nebenfigur - er ist der echte Star der Serie!
Die Serie begann gemütlich in Österreichs Hauptstadt, zog dann ins sonnige Rom um und wurde damit zum internationalen Hit. Mit unzähligen Staffeln bis 2004 eroberte „Kommissar Rex" fast 100 Länder im Sturm und wurde in viele verschiedene Sprachen übersetzt. Besonders in Italien, Deutschland, Frankreich und Australien wurde der vierbeinige Ermittler zur absoluten Legende. Die Mischung aus nervenaufreibenden Kriminalfällen und einem charismatischen Hund als Hauptfigur - das war die perfekte Formel für eine unvergessliche Kultserie, die bis heute nichts von ihrem Charme verloren hat!
Wann laufen die neuen Folgen im TV und auf Joyn?
Seit dem 13. April 2026 ist Rex endlich wieder im Einsatz - und bringt gleich sechs brandneue Folgen mit sich! Die neuen Folgen von „Kommissar Rex" versprechen erneut spannende Ermittlungen und packende Kriminalfälle. Hier erfährst du, wann du die neuen Abenteuer des vierbeinigen Ermittlers verfolgen kannst.
Sendetermine
Die sechs neuen Folgen laufen in SAT.1 - immer montags um 20:15 Uhr:
• Folge 1: Montag, 13. April 2026
• Folge 2: Montag, 20. April 2026
• Folge 3: Montag, 27. April 2026
• Folge 4: Montag, 4. Mai 2026
• Folge 5: Montag, 11. Mai 2026
• Folge 6: Montag, 18. Mai 2026
Folge verpasst? So siehst du alle ganzen Folgen “Kommissar Rex“ online in der Joyn-Mediathek - live oder als Wiederholung
Du kannst „Kommissar Rex" entweder live in SAT.1 verfolgen oder die Folgen später in der Mediathek anschauen. Ob direkt nach der TV-Ausstrahlung montags um 20.15 Uhr oder erst Tage später - du entscheidest!
Besetzung der neuen Staffel: Welche Darsteller spielen 2026 bei „Kommissar Rex“ mit?
Die neue Staffel von „Kommissar Rex" präsentiert sich mit einem starken Ensemble aus etablierten und neuen Gesichtern. Die Besetzung verbindet bewährte Talente mit frischen Kräften und sorgt damit für eine perfekte Balance zwischen Kontinuität und Innovation. Hier ist ein Überblick über die Hauptdarsteller der kommenden Staffel:
• Maximilian Brückner trägt die Serie als Kommissar Max Steiner und bringt seine charismatische Präsenz in die Ermittlungen ein.
• Ferdinand Seebacher verkörpert den gewitzten Inspektor Felix Burger an der Seite des Kommissars.
• Doris Golpashin nimmt als Major Evelyn Leitner eine wichtige Rolle in der Hierarchie der Behörde ein.
• Alfred Dorfer schlüpft in die Rolle des Dr. Tom Wippler und bereichert das Team mit seiner Erfahrung.
• Sophie Borchhardt spielt Anna, die Tochter von Max Steiner, und bringt eine emotionale Komponente in die Serie.
• Marie Burchard verkörpert Sarah, Max Steiners Ex-Frau, und sorgt für zusätzliche dramaturgische Spannung.
Tierischer Ermittler auf vier Pfoten: Diese Hunde spielten „Rex“?
Die Rolle des berühmten Schäferhundes "Rex" war zu anspruchsvoll für einen einzelnen Hund. Insgesamt sieben Deutsche Schäferhunde spielten den vierbeinigen Ermittler während der gesamten Laufzeit der letzten Staffeln. Die unterschiedlichen Tiere wurden je nach Einsatzdauer und Anforderungen der Szenen ausgewählt.
- B.J.
- Rhett
- Henry
- Nick
- Aki
- Tokio
- Capo
Die ersten "Rex"-Darsteller in Deutschland und Österreich wurden sieben beziehungsweise vier Jahre lang eingesetzt und bildeten das Rückgrat der Serie in ihrer Anfangsphase. Bei der italienischen Neuauflage der Serie wurden die Hunde deutlich kürzer eingesetzt als ihre Vorgänger, um die tierischen Darsteller nicht zu überlasten.
Die Hunde-Trainerin Teresa Ann Miller war stets am Set präsent, um die Hunde zu motivieren und sicherzustellen, dass sie die anspruchsvollen Dreharbeiten meistern konnten - oft vier bis fünf Stunden pro achtstündigem Drehtag.
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