Kosmoo und die verschwundene MedailleJetzt kostenlos streamen
Kosmoo
Folge 11: Kosmoo und die verschwundene Medaille
26 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Ellis ist mit einem Star befreundet! Ihre ehemalige Babysitterin Sanne hat ein großes Tennisturnier gewonnen, und Ellis ist zur Siegesfeier eingeladen. Doch als Sanne den Freunden und Bekannten ihre Goldmedaille präsentieren will, ist diese plötzlich verschwunden. Wer ist der Dieb? Robbe, Ellis und Kosmoo gehen auf Spurensuche.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kosmoo
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer
Altersfreigabe:
6