Kosmoo

Kosmoo und die verschwundene Medaille

Studio 100 KidsStaffel 3Folge 11vom 14.01.2026
Kosmoo und die verschwundene Medaille

Kosmoo und die verschwundene MedailleJetzt kostenlos streamen

Kosmoo

Folge 11: Kosmoo und die verschwundene Medaille

26 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Ellis ist mit einem Star befreundet! Ihre ehemalige Babysitterin Sanne hat ein großes Tennisturnier gewonnen, und Ellis ist zur Siegesfeier eingeladen. Doch als Sanne den Freunden und Bekannten ihre Goldmedaille präsentieren will, ist diese plötzlich verschwunden. Wer ist der Dieb? Robbe, Ellis und Kosmoo gehen auf Spurensuche.

Kosmoo
Studio 100 Kids
Kosmoo

Kosmoo

