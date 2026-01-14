Kosmoo und die GespensterjagdJetzt kostenlos streamen
Folge 2: Kosmoo und die Gespensterjagd
27 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Ellis‘ Cousin Floris wagt sich mitten in der Nacht in ein altes Fabrikgebäude. Er will nach übernatürlichen Wesen suchen. Weil sie sich Sorgen macht, hält Ellis mit ihm per Videochat Kontakt. Doch dann bricht der Kontakt ab, und Floris ist verschwunden! Robbe und Kosmoo helfen Ellis und begeben sich auf Spurensuche in der unheimlichen Fabrik.
Genre:Abenteuer
Altersfreigabe:
6