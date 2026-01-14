Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kosmoo

Kosmoo und die stinkende Perle

Studio 100 KidsStaffel 3Folge 6vom 14.01.2026
Kosmoo und die stinkende Perle

Kosmoo und die stinkende PerleJetzt kostenlos streamen

Kosmoo

Folge 6: Kosmoo und die stinkende Perle

24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Selten sind die Rätsel, die Robbe und Ellis lösen müssen, so niedlich! Ein kleiner süßer Hund hat sich in Kosmoos Einkaufstasche an Bord geschmuggelt. Wem gehört er? Und wer sind die beiden Frauen, die nicht mal den Namen des Hündchens zu kennen scheinen und doch behaupten, seine Besitzerinnen zu sein? Die Sache stinkt, und zwar wortwörtlich! Ist Perle der name des Hundes oder wie kommt es zu diesem Titel?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Kosmoo
Studio 100 Kids
Kosmoo

Kosmoo

Alle 3 Staffeln und Folgen