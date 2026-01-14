Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 3Folge 12vom 14.01.2026
Folge 12: Kosmoo und der geheimnisvolle Mönch

29 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Robbe ist verletzt. So muss er zur Abwechslung mal zu Hause bleiben, während Ellis im Kloster Nachforschungen über ihren verstorbenen Vorfahren Pater Jakob anstellt. Bald findet sie heraus, dass der Mönch mit seinen Geschichten über verborgene Schätze gar nicht so verrückt war, wie alle dachten. Kosmoo ist zur Stelle und hilft Ellis, das Geheimnis zu ergründen.

Studio 100 International
