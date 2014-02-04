Zum Inhalt springenBarrierefrei
Küchenkönigin - Das Topfduell

sixxStaffel 1Folge 17vom 04.02.2014
Pasta, BASTA!

Küchenkönigin - Das Topfduell

Folge 17: Pasta, BASTA!

27 Min.Folge vom 04.02.2014Ab 6

Heimchen am Herd oder Königin am Kochtopf? Wer überzeugt Deutschland mit den neuen Traummaßen 30-30-30 und schafft es, mit 30 Euro und einer Einkaufszeit von 30 Minuten in nur 30 Minuten Kochzeit ein Drei-Gänge-Menü für vier Personen zu kochen?

