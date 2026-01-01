Küchenkönigin - Das Topfduell
1 StaffelAb 6
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Küchenkönigin - Das Topfduell
Wer "Küchenkönigin" werden will, der braucht nicht nur ein Händchen für Zutaten, sondern muss auch noch schnell sein. Die Kandidaten brutzeln, braten, rösten und dünsten alles, was ihnen in den Weg kommt. Am Ende der Woche haben nicht nur die Zuschauer reichlich und reichhaltige Rezeptideen fürs Wochenende, es steht auch die "Küchenkönigin" fest, die sich zusätzlich über 1.000 Euro freuen darf.
Genre:Reality, Spielshow
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: SIXX
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