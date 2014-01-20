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Küchenkönigin - Das Topfduell

sixxStaffel 1Folge 6vom 20.01.2014
Burgerinitiative

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Küchenkönigin - Das Topfduell

Folge 6: Burgerinitiative

27 Min.Folge vom 20.01.2014Ab 6

Heimchen am Herd oder Königin am Kochtopf? Wer überzeugt Deutschland mit den neuen Traummaßen 30-30-30 und schafft es, mit 30 Euro und einer Einkaufszeit von 30 Minuten in nur 30 Minuten Kochzeit ein überzeugendes Drei-Gänge-Menü für vier Personen zu kochen? Als Gewinn winkt der Küchenkönigin eine standesgemäße Krone und 1.000 Euro. Als Moderator und Motivator steht unseren Kandidaten diese Woche Marlene Lufen zur Seite.

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