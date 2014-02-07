Staffel 1Folge 20vom 07.02.2014
Salat mit KöpfchenJetzt kostenlos streamen
Küchenkönigin - Das Topfduell
Folge 20: Salat mit Köpfchen
27 Min.Folge vom 07.02.2014Ab 6
Heimchen am Herd oder Königin am Kochtopf? Wer überzeugt Deutschland mit den neuen Traummaßen 30-30-30 und schafft es, mit 30 Euro und einer Einkaufszeit von 30 Minuten in nur 30 Minuten Kochzeit ein überzeugendes Drei-Gänge-Menü für vier Personen zu kochen? Als Gewinn winkt der Küchenkönigin eine standesgemäße Krone und 1.000 ?. Als Moderator und Motivator steht unseren Kandidaten diese Woche Mike Süsser zur Seite.
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Küchenkönigin - Das Topfduell
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Spielshow
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: SIXX