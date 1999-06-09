Küstenwache
Folge 10: Unsichtbarer Feind
Die Mannschaft der "Albatros" freut sich schon auf den bevorstehenden Urlaub, als aus der Einsatzzentrale ein letzter Auftrag kommt. Die Schiffahrtsbehörde bittet, auf dem von Westafrika kommenden Frachter "Dora" einen Kranken zu untersuchen. Doch als Sanitäter Kalle Schneidewind in Begleitung von Britta Larsen den kranken Smutje sieht, weiß er, daß dies keine Routineuntersuchung wird: Er glaubt, daß sich der Kranke mit einem gefährlichen Virus infiziert haben könnte. Der von der Einsatzzentrale eingeschaltete Tropenarzt vermutet nach Schneidewinds Beschreibung, daß es sich um ein sogenanntes hämorrhagisches Fieber handeln könnte, eine äußerst gefährliche Viruserkrankung, die in Afrika schon tödliche Epidemien auslöste. Als Dr. Schenk im Schutzanzug den Kranken an Bord selbst untersucht, erhärtet sich der Verdacht. Die "Dora" wird sofort unter Quarantäne gestellt. Nun sitzen auch Britta Larsen und Kalle Schneidewind auf dem Schiff fest. Und mit dem Rudergänger gibt es schon ein neues Opfer, dem kaum mehr geholfen werden kann. Als der Smutje stirbt, droht die Situation an Bord außer Kontrolle zu geraten.
