Küstenwache
Folge 4: Verrat
Seit Wochen fahndet die Küstenwache nach einer Schmugglerbande, die in großem Stil Drogen auf dem Seeweg von Polen nach Deutschland bringen soll. Gruber, der Leiter der Abteilung Verbrechensbekämpfung, hat einen Informanten im Umfeld der Drogendealer plaziert, der die Transportrouten an die Küstenwache weiterleitet. Doch für Kapitän Ehlers erweisen sich die Tips ein ums andere Mal als Niete. Als auf einem polnischen Frachter wieder keine Drogen gefunden werden, gerät Ehlers unter Druck. Gruber glaubt, daß auf der "Albatros" eine undichte Stelle ist und die Schmuggler über die Einsatzbefehle informiert werden. Ehlers ist über diesen Verdacht empört, kann aber nicht verhindern, daß Gruber den nächsten Einsatz der "Albatros" begleitet. Mißtrauen und Verunsicherung machen sich unter der Besatzung breit. Wie kann sich Funker Hohmann den neuen, teuren Sportwagen leisten? Woher hat Unterbauer das Geld für den Bau seiner Jacht? Und wie will Schneidewind von seinem bescheidenen Gehalt eine Weltreise finanzieren?
