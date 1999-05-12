Küstenwache
Folge 6: Der Piratensender
Der Piratensender "Radio Reality" hält die Küstenwache seit Wochen mit Meldungen über echte und vermeintliche Skandale an der Ostseeküste zum Narren. Da das Schiff, von dem gesendet wird, in internationalen Gewässern operiert, können Kapitän Ehlers und seine Mannschaft nichts gegen Wolf Balsen unternehmen, der den Sender im Auftrag eines ominösen Herrn Klostermayer führt. Die neuesten Opfer des Senders sind Stadtrat Körner, der durch Mauscheleien zu Immobilienbesitz gekommen sein soll, und der Bordell-Besitzer Hellinger, der junge Polinnen illegal beschäftigt. Auch Dr. Krüger, der den Krankenkassen überteuerte Rechnungen für Herzklappen in Rechnung gestellt haben soll, wird erpreßt. Während Körner mit Hilfe von Jehlen, dem Chef des Bürgervereins, den Sender auf legalem Weg zum Schweigen bringen will, greifen Hellinger und seine Leute zu massiven Mitteln.
Weitere Folgen in Staffel 2
