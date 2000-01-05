Küstenwache
Folge 1: Feuer an Bord
Für die anstehenden Etatverhandlungen im Ministerium will der Chef der Küstenwachzentrale, Hermann Gruber, für gute Publicity sorgen und schickt ein Fernsehteam an Bord der Albatros. Kapitän Holger Ehlers, der den Funker Paul Kramer als ein neues Crewmitglied begrüßt, schwant nichts Gutes, als die Journalistin Jaqueline Sievers an Bord auftaucht, um über die Arbeit der Polizeieinheit zu berichten. Währenddessen fließen im Hafen von Wismar Tränen, als Frachtkapitän Horst Sellmann sich von seiner achtjährigen Tochter verabschiedet. Pamela möchte mit dem von der Familie getrennt lebenden Vater gerne auf große Fahrt gehen. Als ihre Bitten nichts helfen, stiehlt sie sich heimlich an Bord und versteckt sich im Laderaum. Zwar ist Horst Sellmann Kapitän auf dem Schiff, doch das Sagen hat Boris Kessler, ein skrupelloser Geschäftemacher, der mit der "Strelitz" seine illegalen Frachten - darunter auch Waffen - transportiert.
