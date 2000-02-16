Küstenwache
Folge 7: Das letzte Ufer
Zwei Hochseeangler entdecken weit vor der Küste eine verwirrte junge Frau in einem Ruderboot. Sie gibt an, dass ihr Kind entführt worden sei. Die Frau, Bianca Hagedorn, wird der Küstenwache übergeben und zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Kapitän Ehlers erfährt, dass sie Mitglied in einem "Verein für Bewusstseinsfindung" ist und auf einem Segelschiff an einem Meditations-Workshop teilnahm. Gruber hält die Entführung für ein Hirngespinst; die junge Frau ist wegen Verletzung der Fürsorgepflicht für ihre Tochter bereits zweimal straffällig geworden. An Bord des Seglers trifft Ehlers auf Fabian Keusch, der den Verein mit seiner Schwester Margarete leitet. Er gibt an, dass Bianca unter psychotischen Anfällen leide und bei ihm in Behandlung war, weil sie ihr Kind ablehnte. Von dem Kind fehlt jede Spur. Bianca selbst scheint in ihre eigene Wirklichkeit eingeschlossen zu sein, Ehlers erhält auf seine Fragen keine Antwort. Doch Biancas Mutter ist davon überzeugt, dass Fabian Keusch mit dem Verschwinden ihrer Enkelin etwas zu tun hat. Ehlers findet heraus, dass Keuschs Verein ins Visier des Verfassungsschutzes geraten ist.
