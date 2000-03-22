Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mörderische Jagd

KultKrimiStaffel 3Folge 12vom 22.03.2000
46 Min.Folge vom 22.03.2000Ab 12

Eine Biologin im schwedischen Trelleborg vernichtet wichtige Forschungsergebnisse und übergibt einem Journalisten brisantes Material zur Veröffentlichung. Sie weiß, dass ihre Forschungen von Prof. Trättgen und dem Direktor ihres Instituts, Vikernes, zur Herstellung biologischer Waffen missbraucht werden sollen. Mit einem Motorboot flieht sie auf See, um für die nächsten Tage unterzutauchen. Nach einer stürmischen Nacht entdeckt die Mannschaft der "Albatros" das leckgeschlagene Boot in deutschen Hoheitsgewässern und kann die bewusstlose Frau retten. Kapitän Ehlers glaubt seinen Augen nicht zu trauen, als er in der Frau eine alte Bekannte, Liv Osterhus, erkennt. Sofort lässt Ehlers Neustadt anlaufen, um Liv ins Krankenhaus zu bringen.

