Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Küstenwache

Duell auf See

KultKrimiStaffel 9Folge 1vom 01.02.2006
Duell auf See

Duell auf SeeJetzt kostenlos streamen

Küstenwache

Folge 1: Duell auf See

44 Min.Folge vom 01.02.2006Ab 12

Die "Albatros" befindet sich auf einer Patrouillenfahrt, als sie ein Hilferuf von einem Kutter erreicht. Als die Küstenwache vor Ort eintrifft, wird die Crew Zeuge eines erbitterten Streites zwischen zwei Männern. Die beiden Kontrahenten: Dr. Michael Husen, Meeresbiologe und regional bekannter Tierschützer, und der Fischer Hendrik Lüders. Husen ist gerade dabei, die Stellnetze von Husen und seinen Kollegen zu durchtrennen, während er von dem wütenden Fischer mit einer Harpune bedroht wird.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Küstenwache
KultKrimi
Küstenwache

Küstenwache

Alle 17 Staffeln und Folgen