Küstenwache
Folge 3: Angst vor der Wahrheit
44 Min.Folge vom 08.03.2006Ab 12
Es ist ein gänzlich schwarzer Tag für die neue Bootsfrau Alex Johannson von der Crew der Küstenwache. Während der Gerichtsverhandlung zur Klärung des Todes ihres ehemaligen Kapitäns und Einsatzleiters Peter Niehaus wird sie von ihrer Ex-Kollegin Karola Mühlecker schwer belastet: Sie soll Niehaus bei einer Drogenrazzia auf einem Kutter erschossen haben. Jetzt sagen Mühlecker und der des Schmuggels verdächtigte Kutterkapitän Stollwerk vor Gericht einheitlich aus, nicht Stollwerk sondern Johannsson habe den Kapitän erschossen.
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1997 ZDF Enterprises