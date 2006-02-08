Küstenwache
Folge 2: Preis der Freiheit
Der Kapitän des Kutters "Aurora" meldet nachts über Funk einen Brand an Bord eines Transportfrachters. Als er auf diesen zufährt, um der Besatzung des unbekannten Frachters zu Hilfe zu kommen, steuert er ab und entfernt sich schnell. Kurz darauf fischt die alarmierte Küstenwache neben verkohltem Treibgut drei auf Planken liegende Menschen aus dem Wasser. Kapitän Ehlers macht sich an die Aufklärung des mysteriösen Falls.
