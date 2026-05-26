Deutschland, das neue Feindbild Russlands. Politiker & Ideale. Enhanced Games. NBA Finals!Jetzt kostenlos streamen
Land in Sicht - Der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends
Folge 17: Deutschland, das neue Feindbild Russlands. Politiker & Ideale. Enhanced Games. NBA Finals!
Warum hat Russland plötzlich Deutschland „im Visier“? Wie egozentrisch darf ein Politiker sein? Was steckt hinter den Enhanced Games? Warum fällt es uns so schwer, wirklich zur Ruhe zu kommen? Und: der Sportmonat Mai geht weiter! Im Politikteil sprechen Host Klaus Brinkbäumer und KT Guttenberg über die neuesten Entwicklungen rund um Russland und Deutschland – und darüber, warum Deutschland mehr für die eigene Sicherheit tun muss. Außerdem geht es um die Frage, wie egozentrisch Politiker eigentlich sein dürfen. Aufhänger ist Donald Trump, doch auch historische Figuren wie Churchill oder Lincoln spielen dabei eine Rolle. Zum Schluss richtet sich der Blick noch einmal in den Nahen Osten: Gibt es bald eine Einigung zwischen Iran, Israel und den USA? KT Guttenberg bleibt skeptisch. Im Segment Leben wird intensiv diskutiert: Thema sind die „Enhanced Games“, bei denen Doping ausdrücklich erlaubt ist. Die Runde debattiert leidenschaftlich darüber, ob das überhaupt noch Sport im klassischen Sinne sein kann, wie kritisch man diese Spiele betrachten muss – und warum das hohe Preisgeld für Athleten so verlockend ist. Außerdem bringt Peter Greve das Thema „Zeit“ mit. Warum fällt es vielen Menschen inzwischen so schwer, wirklich zur Ruhe zu kommen? Momente ohne Handy, Ablenkung oder ständige Beschäftigung scheinen immer seltener zu werden – und genau darüber spricht die Runde. Zum Abschluss blickt Rüdiger Barth natürlich wieder auf den Sportmonat Mai: Thema sind die Bitpanda Hamburg Open am Rothenbaum sowie die NBA und die Hoffnungen der New York Knicks. Ahoi und viel Spaß mit der neuen Folge! Zum Schluss noch ein Hinweis: Wir verlosen 3×2 Tickets für die Live-Show von „Land in Sicht“. Schreibt dafür einfach eine Mail an lis@openminds.media. Tickets für die Live-Show: https://landhaus-walter.de/event/live-podcast-land-in-sicht/ Der neue Podcast für alle, die Weltpolitik, Kultur und gesellschaftliche Trends analysieren wollen-immer mit Tiefe und Humor. Sie finden uns hier: Spotify: https://open.spotify.com/show/1qHGLQxzH2HsB2iyJPrPHy?si=4c405f07dc204e15 Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast/land-in-sicht/id1874020578?1=en-GB YouTube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Finde Land in Sicht hier: Instagram: https://www.instagram.com/landinsicht?igsh=ZDkzMXkxNmd3YWdm tiktok: https://www.tiktok.com/@landinsicht?r=1&t=ZG-94BtecLIW8P Youtube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Weitere Sendehinweise: Mittwochs sehen Sie KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Jeden Donnerstag gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir Sie mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Freitags kommt "Make America GOOD again" mit Ricardia Bramley und KT Guttenberg. Gemeinsam sprechen die Beiden über die USA, ein Land, das für sie Heimat, Rätsel, Irritation und Inspiration zugleich ist-und das gerade jetzt besser verstanden werden will. Schreiben Sie uns mit Themenvorschlägen, Fragen und Anregungen. Wir freuen uns über jede Email, auch wenn wir nicht alle beantworten können: lis@openminds.media Nicht vergessen: Lassen Sie uns gerne eine Bewertung auf Spotify, Apple und Co. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Land in Sicht ist ein Guttenberg-Podcast, produziert von unserer Open Minds Media. Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/.gysigegenguttenbergpodcast Du möchtest Werbung in diesem Podcast schalten? Dann erfahre hier mehr über die Werbemöglichkeiten bei Seven.One Audio: https://www.seven.one/portfolio/sevenone-audio
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