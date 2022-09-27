Die Show vom 27. September 2022Jetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 17: Die Show vom 27. September 2022
Folge vom 27.09.2022
Klaas spielt mal wieder Gäste-Flexen und hat deshalb Elyas M’Barek und Luna eingeladen. Da wusste er allerdings noch nicht, dass ihm auch noch ein Überraschungsbesuch von Jeremy Fragrance blühen würde! On top gibts Teil 2 der Mitarbeiter:innen-Fahrschule.
