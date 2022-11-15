Die Show vom 15. November 2022Jetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 24: Die Show vom 15. November 2022
56 Min.Folge vom 15.11.2022
Mit einem sogenannten "Potpourri" verabschieden Klaas & Crew sich in die wohlverdiente Winterpause, aber nicht ohne noch vorher Tommi Schmitts Freundschaft zu Christoph Kramer zu testen, Florian David Fitz zum Essen einzuladen und Salwa Houmsi & El Hotzo zu ihrem neuen Podcast-Projekt auszuquetschen. Musik gibt's natürlich auch noch, und zwar von niemand geringerem als unserem guten Freund Sido!
