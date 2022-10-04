Die Show vom 4. Oktober 2022Jetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 18: Die Show vom 4. Oktober 2022
56 Min.Folge vom 04.10.2022Ab 12
Klaas geht der Frage nach, die uns allen unter den Fingernägeln brennt: Welcher seiner Freunde würden für Cro lügen - auch wenn es um kaputte Yachten und lustig angezogene Affen geht? Außerdem ist das trendigste Trendmagazin aller Zeiten wieder am Start: X-Future! Als wäre das noch nicht genug, wird Klaas im Studio von Riccardo Simonetti höchstpersönlich verhext, während Betterov auf der Bühne eine Song-Weltpremiere feiert.
Weitere Folgen in Staffel 2022
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben