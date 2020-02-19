Leben im Blockhaus
Folge vom 19.02.2020: Ein Blockhaus am Lake Tahoe
21 Min.Folge vom 19.02.2020
Ein abenteuerlustiges Paar verlässt die geschäftige Stadt San Francisco, um den exklusiven Blockhaus-Immobilienmarkt in Lake Tahoe zu erkunden. Mit einer langen Liste an Wünschen und Bedürfnissen hoffen sie, nach zwei Jahren vergeblicher Suche endlich das perfekte Blockhaus für unter 600.000 Dollar zu finden.
