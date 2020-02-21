Abenteuer in den Great Smoky MountainsJetzt kostenlos streamen
Leben im Blockhaus
Folge vom 21.02.2020: Abenteuer in den Great Smoky Mountains
20 Min.Folge vom 21.02.2020
Familie Sarratoris wünscht sich ein Ferienhaus in den Great Smoky Mountains, um sich von ihrem hektischen Alltag in Charlotte erholen zu können. Das aktive Paar möchte die Natur im malerischen Nationalpark entdecken und näher zusammenrücken. Deshalb darf die Blockhütte gerne charmant und gemütlich sein.
