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Leben im Blockhaus

Ein Leben im Herzen Amerikas

HGTVFolge vom 20.02.2020
Ein Leben im Herzen Amerikas

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Leben im Blockhaus

Folge vom 20.02.2020: Ein Leben im Herzen Amerikas

21 Min.Folge vom 20.02.2020

Justin und Leah verbringen ihre Freizeit am liebsten in der Natur und kehren dem sonnigen Hawaii den Rücken, um an dem Ort zu leben, an dem sie ihre Leidenschaft für ein Leben im Grünen zum ersten Mal entdeckt haben: Iowa. Doch um im Herzen Amerikas die perfekte Blockhütte zu finden, erfordert mehr Geduld als das verliebte Paar dachte.

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