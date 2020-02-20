Ein Leben im Herzen AmerikasJetzt kostenlos streamen
Leben im Blockhaus
Folge vom 20.02.2020: Ein Leben im Herzen Amerikas
21 Min.Folge vom 20.02.2020
Justin und Leah verbringen ihre Freizeit am liebsten in der Natur und kehren dem sonnigen Hawaii den Rücken, um an dem Ort zu leben, an dem sie ihre Leidenschaft für ein Leben im Grünen zum ersten Mal entdeckt haben: Iowa. Doch um im Herzen Amerikas die perfekte Blockhütte zu finden, erfordert mehr Geduld als das verliebte Paar dachte.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.