Ein neues Leben am Lake of the WoodsJetzt kostenlos streamen
Leben im Blockhaus
Folge vom 20.02.2020: Ein neues Leben am Lake of the Woods
20 Min.Folge vom 20.02.2020
Die leidenschaftlichen Angler Joe und Katie Tharaldson träumen davon, ihre drei Kinder in einer Blockhütte am Lake of the Woods in Minnesota großzuziehen. Sie wünschen sich ein rustikales Haus am Wasser mit Kamin und Gästezimmer. Als sich herausstellt, dass sie für ihr begrenztes Budget von 175.000 Dollar große Abstriche machen müssen, wird die Haussuche zur emotionalen Herausforderung. Entweder verdoppeln sie ihr Budget oder sie müssen ihre lebenslangen Blockhaus-Träume auf Eis legen.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.