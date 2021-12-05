Zum Inhalt springenBarrierefrei
Leben im Blockhaus

Traumhaus in den White Mountains

HGTV
Traumhaus in den White Mountains

Leben im Blockhaus

Folge vom 05.12.2021: Traumhaus in den White Mountains

Folge vom 05.12.2021

Sean und Sandy ziehen von Virginia in die White Mountains in New Hampshire. Grund dafür ist Sandys Job und die Möglichkeit, näher in der freien Natur zu leben. Das aktive Paar ist auf der Suche nach einer Hütte im Chalet-Stil in einer Gegend, in der sie mit ihrem Hund Rusty die herrliche Aussicht genießen und auf den Wanderwegen unterwegs sein können. Werden sie die Hütte finden, die ihren Bedürfnissen entspricht – und das zum richtigen Preis?

