Leben im Blockhaus
Folge vom 02.01.2022: Bäume im Blick
20 Min.Folge vom 02.01.2022
John, Carly und ihre beiden Töchter machen seit Jahren Urlaub in den Great Smoky Mountains. Nur zwei Stunden von ihrem Wohnort entfernt, bietet sich die Gegend perfekt für ein Ferienhaus an, sodass die Familie an freien Tagen zum Wandern oder Kajak fahren in die Natur flüchten kann. Sie wünschen sich eine neuere Hütte mit zwei Zimmern und einem einzigartigen Blick. Außerdem ist ihnen eine große Küche für gesellige Runden wichtig, denn die Familie möchte ihr Haus gerne mit Freunden und Familie teilen. 200.000 Dollar Budget sind zwar nicht viel – doch sie werden trotzdem fündig.
