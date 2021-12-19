Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Leben im Blockhaus

Die Smoky Mountains

HGTVFolge vom 19.12.2021
Die Smoky Mountains

Die Smoky MountainsJetzt kostenlos streamen

Leben im Blockhaus

Folge vom 19.12.2021: Die Smoky Mountains

20 Min.Folge vom 19.12.2021

Tyler und Gina ziehen mit ihren zwei Kindern und drei Hunden aus Florida in Tylers kleine Heimatstadt Bryson City nach North Carolina. Sie wollen ihrem hektischen Stadtleben entfliehen und ihre Töchter in der Nähe der Berge großziehen, die Tyler liebt und von denen Gina schon immer geträumt hat. Mithilfe ihres Immobilienmaklers Ray suchen sie nach einer familienfreundlichen Hütte mit Land für eine kleine Farm, denn die Familie wünscht sich Ziegen, Hühner, Schweine und Pferde.

Alle verfügbaren Folgen