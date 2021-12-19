Leben im Blockhaus
Folge vom 19.12.2021: Die Smoky Mountains
20 Min.Folge vom 19.12.2021
Tyler und Gina ziehen mit ihren zwei Kindern und drei Hunden aus Florida in Tylers kleine Heimatstadt Bryson City nach North Carolina. Sie wollen ihrem hektischen Stadtleben entfliehen und ihre Töchter in der Nähe der Berge großziehen, die Tyler liebt und von denen Gina schon immer geträumt hat. Mithilfe ihres Immobilienmaklers Ray suchen sie nach einer familienfreundlichen Hütte mit Land für eine kleine Farm, denn die Familie wünscht sich Ziegen, Hühner, Schweine und Pferde.
