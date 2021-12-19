Leben im Blockhaus
Folge vom 19.12.2021: Viel Holz in der Hütte
20 Min.Folge vom 19.12.2021
Die berufstätigen Eltern Jason und Shelly aus Connecticut lieben die Natur und die Berge und machen mit ihren Teenagern am liebsten Urlaub in der Gegend von Mount Holly. Nachdem sie zehn Jahre lang zur Miete gewohnt haben, ist für sie die Zeit reif, ein eigenes Ferienhäuschen in ihrem Lieblings-Ski-Ort Vermont zu kaufen. Als gelernter Baumgutachter ist Jason auf der Suche nach einer charmanten Blockhütte mit einer atemberaubenden Aussicht, während Shelly eine familienfreundliche Hütte in der Nähe der Okemo-Region sucht, damit sie bei ihren Besuchen viele Ausflüge machen können. Wird die Familie ihre Traumhütte in den Bergen in ihrer Preisklasse finden?
