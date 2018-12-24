Baumhaus-Blockhütte in WashingtonJetzt kostenlos streamen
Leben im Blockhaus
Folge vom 24.12.2018: Baumhaus-Blockhütte in Washington
21 Min.Folge vom 24.12.2018
Shawn und Nate aus Seattle träumen von einem Blockhaus in unberührter Natur, das aber nicht allzu weit von der Stadt entfernt sein sollte, um Geschäfte und Restaurants problemlos erreichen zu können. Heute treffen sie sich mit Makler Ian, um ihre Prioritätenliste durchzugehen. Das Paar hätte gern an die 10.000 qm2 Grund in Wassernähe, etwas abgeschieden gelegen, ohne sichtbare Nachbarn. Das Haus kann renovierungsbedürftig sein und sollte genügend Platz für Nates Glasbläser-Werkstatt und Lagerfläche für Shawns Business bieten. Wird ihr Maximal-Budget von 525.000 Dollar reichen, um das optimale Objekt zu finden?
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.