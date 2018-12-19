Vier Jahreszeiten in KalifornienJetzt kostenlos streamen
Leben im Blockhaus
Folge vom 19.12.2018: Vier Jahreszeiten in Kalifornien
Folge vom 19.12.2018
Daniel und Mariela wohnen mit ihren drei Kids in Carlsbad, Kalifornien, und führen ein anstrengendes Leben zwischen Arbeit, Kindererziehung und Haushalt. Daran wird sich so bald nichts ändern. Doch das Paar träumt von einem Wochenenddomizil in Big Bear Lake, wo sie dem Stress entkommen. Hier können sie Snowboarden und Schlitten fahren, im Sommer ist die Gegend ideal zum Wandern. Ihre künftige Berghütte soll schöne Ausblicke, eine moderne Küche sowie ein offenes Wohnkonzept mit drei Schlafzimmern bieten. Makler Joe macht sich auf die Suche, weiß aber schon, dass die Familie mit ihrem begrenzten Budget Abstriche machen muss.
