Leben im Blockhaus
Folge vom 21.12.2018: Fokus im Freien
21 Min.Folge vom 21.12.2018
Seit ihre Kinder größer und immer lebhafter werden, haben Matthew und Samantha ein echtes Platzproblem in ihrer Wohnung in Lynchburg, Virginia, die keinen Garten besitzt. Deshalb will die Familie raus aus der Stadt in eine kleine Gemeinde außerhalb ziehen. Am liebsten wäre ihnen ein gemütliches Blockhaus mit moderner Küche, Veranda, separater Garage und großem Grundstück, auf dem die Kids herumtoben können. Zusammen mit Immobilienmaklerin Cheryl besprechen Mat und Samantha die Möglichkeiten, die ihnen für ihr 475.000-Budget zur Verfügung stehen. Das dünn besiedelte Amherst County scheint die perfekte Gegend für sie zu sein.
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
