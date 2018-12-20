Leben im Blockhaus
Folge vom 20.12.2018: Platz für die Familie
20 Min.Folge vom 20.12.2018
Lisa und Matt aus Phoenix, Arizona, wollen am Wochenende der Hitze ihrer Heimatstadt entfliehen und träumen von einer Blockhütte in Payson, inmitten der Mazatzal Mountains. Hier ist die Luft kühl und sauber, es gibt klare Bäche, Wälder und unberührte Natur, in der ihre Kinder aufwachsen sollen. Außerdem bietet die Gegend Wanderwege, Mountainbike-Trails, Ausritte und weitere Sportmöglichkeiten. Lisas Freundin und Maklerin Shelby hilft ihnen bei der Suche: Das Feriendomizil sollte gemütlich-rustikalen Charme versprühen, einen schönen Bergblick und genug Platz für alle haben und außerdem in einer kinderfreundlichen Nachbarschaft liegen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.