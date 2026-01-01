Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt

Episode 10

SAT.1
Episode 10

Episode 10Jetzt kostenlos streamen

Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt

Episode 10

92 Min.Ab 12

In Stuttgart bekommen Michael und David eine tragische Einsatzmeldung. Eine hochschwangere Patientin spürt seit Stunden ihr Baby nicht mehr. Auch der hinzugerufene Notarzt kann keine Regung erkennen. Jetzt zählt jede Sekunde. Jenny und Ivo werden in Potsdam zu einem Fahrradunfall gerufen - mit ungeahnten Folgen. Die DLRG in Konstanz wird bei einer Personensuche alarmiert. Ein Mann ist auf den Bodensee hinausgeschwommen und nicht mehr zurückgekehrt.

