Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt
Episode 10
92 Min.Ab 12
In Stuttgart bekommen Michael und David eine tragische Einsatzmeldung. Eine hochschwangere Patientin spürt seit Stunden ihr Baby nicht mehr. Auch der hinzugerufene Notarzt kann keine Regung erkennen. Jetzt zählt jede Sekunde. Jenny und Ivo werden in Potsdam zu einem Fahrradunfall gerufen - mit ungeahnten Folgen. Die DLRG in Konstanz wird bei einer Personensuche alarmiert. Ein Mann ist auf den Bodensee hinausgeschwommen und nicht mehr zurückgekehrt.
