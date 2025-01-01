Lenßen & Partner
Folge 116: Ehehölle
22 Min.Ab 12
Bei einem Besuch in einem Café finden Sandra Nitka und ihr Kollege Christian Storm die ohnmächtige Bedienung Doris Wenke. Sie gibt an, von einem brutalen Mann niedergeschlagen worden zu sein, der mit den kompletten Tageseinnahmen fliehen konnte. Von dem Täter fehlt jede Spur. Kurze Zeit später bekommen die Ermittler in der Kanzlei Besuch von der Besitzerin des Cafés Cornelia Hofer ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1