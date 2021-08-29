Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Im Fadenkreuz des Scharfschützen

SAT.1Staffel 5Folge 2vom 29.08.2021
Folge 2: Im Fadenkreuz des Scharfschützen

22 Min.Folge vom 29.08.2021Ab 12

Vor den Augen von Lenßen und der Angestellten Jasmin Kerner wird Gregor Jansen lebensbedrohlich angeschossen. Bei ihren Nachforschungen stoßen die Ermittler auf eine Laufgruppe um den Trainer Heiner Ahrens - es scheint, als sei der Täter gefunden. Dann überschlagen sich die Ereignisse: Der Bankangestellte Björn Olpe wird das nächste Opfer des Amokschützen.

