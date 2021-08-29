Im Fadenkreuz des ScharfschützenJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 2: Im Fadenkreuz des Scharfschützen
22 Min.Folge vom 29.08.2021Ab 12
Vor den Augen von Lenßen und der Angestellten Jasmin Kerner wird Gregor Jansen lebensbedrohlich angeschossen. Bei ihren Nachforschungen stoßen die Ermittler auf eine Laufgruppe um den Trainer Heiner Ahrens - es scheint, als sei der Täter gefunden. Dann überschlagen sich die Ereignisse: Der Bankangestellte Björn Olpe wird das nächste Opfer des Amokschützen.
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1