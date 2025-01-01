Lenßen & Partner
Folge 13: Der Todessturz
22 Min.Ab 12
Lukas Bergmann stürzte unter mysteriösen Umständen vom Balkon und kam dabei ums Leben. Die Polizei geht von einem Selbstmord aus, doch seine Mutter Hanne Bergmann glaubt nicht daran. Schnell gerät Tim Osterfeld ins Visier der Detektive. Er ging mit Lukas auf die Schauspielschule und war der Anführer seiner Clique.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1