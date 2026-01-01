Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Die Todestherapie

SAT.1Staffel 5Folge 8
Die Todestherapie

Die TodestherapieJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 8: Die Todestherapie

22 Min.Ab 12

Ilka Bäumer sucht verzweifelt nach ihrer Schwester Mareike: Für die Dialysepatientin steht nach langer Wartezeit endlich eine Spenderniere bereit. Mareike Bäumer muss innerhalb der nächsten vier Stunden ins Krankenhaus, damit die Transplantation stattfinden kann, aber sie ist verschwunden. Eine Spur führt die Ermittler in ein Yogazentrum ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen