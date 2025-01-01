Lenßen & Partner
Folge 1: Zur Hochzeit gezwungen
21 Min.Ab 12
Vor der Kanzlei fällt Lenßen und seinem Team die schwer verletzte Lydia Schelling in die Arme - im Krankenhaus taucht ein Unbekannter auf, der sie massiv bedroht, aber er kann fliehen. Kurz darauf machen Katja Hansen und Mark Blomberg Marius Bockner, den Freund der Verletzten, ausfindig und recherchieren, dass ihn sein Vater zur Heirat mit einer Fabrikantentochter zwingen will.
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1