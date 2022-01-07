Anschlag auf eine SchwangereJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 127: Anschlag auf eine Schwangere
22 Min.Folge vom 07.01.2022Ab 12
Ein 16-jähriges, schwangeres Mädchen wird Opfer eines Anschlags. Die Spur führt zu ihrem Chef, der sie geschwängert hat. Die Ermittler beobachten einen Streit zwischen ihm und seiner Frau, die anscheinend von der Affäre weiß. Der verdächtige Chef unternimmt offenbar alles, damit das junge Mädchen sein Kind verliert. Können Lenßen & Partner die gewaltsame Abtreibung verhindern?
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1