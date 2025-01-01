Das Geheimnis des GeiselnehmersJetzt kostenlos streamen
Folge 135: Das Geheimnis des Geiselnehmers
23 Min.Ab 12
Die Tochter eines reichen Geschäftsmanns wurde entführt. Mittels einer Videobotschaft fordert der Täter ein Lösegeld in Höhe von 100.000 Euro oder er wird das Mädchen umbringen. Bei der Lösegeldübergabe hält sich der Mandant nicht an die Anweisungen der Ermittler. Es kommt zu einer Schlägerei und die Detektive müssen einschreiten. Doch der Erpresser kann mit dem Opfer entkommen ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1