Lenßen & Partner
Folge 142: Die Tochter des Zuhälters
23 Min.Ab 12
Als bekannt wird, dass ihr Vater ein Bordell betreibt, wird die Tochter in der Schule gemobbt. Von einigen Jugendlichen wird das Mädchen sexuell belästigt. Ihr Ex-Freund fühlt sich blamiert und schwört Rache. Dann verschwindet die Tochter spurlos. Ist sie das Opfer einer Gewalttat geworden?
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
12
