Lenßen & Partner
Folge 145: Liebe macht blind
22 Min.Ab 12
Der Fahrradkurier von Lenßen & Partner wird vor der Kanzlei mutwillig angefahren. Die Ermittler finden heraus, dass das Unfallopfer in Drogengeschäfte verwickelt ist. Julia Brahms gerät in die Fänge des perversen Drogenbosses und bangt um ihr Leben.
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1