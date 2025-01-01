Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Tödliches Praktikum

SAT.1Staffel 5Folge 155
Tödliches Praktikum

Tödliches PraktikumJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 155: Tödliches Praktikum

22 Min.Ab 12

Ein junger Architekturstudent ist während seines Praktikums nachts auf einer Baustelle tödlich verunglückt. Seine Mutter glaubt nicht an einen Unfall, sie geht von Mord aus. Ein Ermittler der Kanzlei Lenßen & Partner schleust sich als Bauarbeiter ein. Schon bald muss er erfahren, dass auf der Baustelle tatsächlich raue Sitten herrschen und wird selbst zum Opfer seiner sadistischen Kollegen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen